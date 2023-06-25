Türkiye Bilardo Şampiyonası Ankara'da yapıldı

Türkiye Artistik Bilardo Şampiyonası'nda 1. etap şampiyonluğunu Barış Çin elde etti.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon bugün yapılan final maçlarının ardından sona erdi.
Organizasyonda Barış Çin şampiyon olurken, Hacı Arap Yaman ikinci, Mehmet Sezer ise üçüncü sırayı aldı.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon bugün yapılan final maçlarının ardından sona erdi.
Organizasyonda Barış Çin şampiyon olurken, Hacı Arap Yaman ikinci, Mehmet Sezer ise üçüncü sırayı aldı.
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