Türkiye Beyzbol5 Ligi kuruldu

Türkiye Ragbi Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı ile yapılan iş birliği sonucu Beyzbol5 Ligi'nin kurulduğunu duyurdu.



Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Beyzbol5 Gençlik Merkezleri Ligi kulüplerinin gençlik merkezleri takımlarından seçildiğini belirtti.



Milli takımı da gençlik merkezi liginde başarı gösteren sporculardan oluşturduklarını anlatan Pazan, "Öncelikle bakanlığımızın Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Karkınçam'a Beyzbol5 Ligi'ne olan desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu branşta da ülkemiz adına önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Beyzbol5 hem saha olarak hem oyun materyali olarak hızlıca organize edilebilen bir yapıya sahip. Oyunun bu avantajı sayesinde ve gençlik merkezlerimizin de ilgisinden dolayı kısa zamanda büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.



"Hedefimiz Senegal'deki gençlik olimpiyatlarına katılmak"



Beyzbol5'in dünyada yeni gelişen, potansiyeli yüksek bir branş olduğuna dikkati çeken Pazan, şunları kaydetti:



"Hedefimiz Senegal'in başkenti Dakar'da yapılacak olan gençlik olimpiyatlarında yer almak. Tabii önce ilk sınavımız, Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası. Burada ilk 2'ye girerek Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz. Ülkemizi bu branşta en iyi şekilde temsil edip, şampiyonluklarla dönmek istiyoruz."



Karkınçam: "Gençlik merkezlerimizdeki spor faaliyetleri meyvesini vermeye başladı"



Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Karkınçam ise gençlik merkezlerinde yapılan spor faaliyetlerinin karşılığını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Gençlik merkezlerinde kültürel ve sosyal aktiviteler dışında spor faaliyetleri yaptıklarını anlatan Karkınçam, "Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan'ın teklifi üzerine Gençlik Hizmetleri Dairesi olarak bir iş birliği yaparak Beyzbol5 Ligi'ni kurduk. Beyzbol5 Gençlik Merkezleri Ligi Takımları şu an tamamen gençlik merkezleri takımlarında yetişen gençlerden oluşuyor. O açıdan gururluyuz. Takımlarımızın uluslararası arenada bizleri en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.





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