Türkiye Basketbolda bir zafer daha

Basketbol 26. Uluslararası Turgut Atakol Turnuvası 18 yaş altı kategorisinde düzenlenen organizasyondaki ikinci maçında Türkiye, Belçika'yı 82-61 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
Abone Ol
Türkiye Basketbolda bir zafer daha
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2023 20:59
26. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, Belçika'yı 82-61 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi Spor Salonu'nda 18 yaş altı kategorisinde düzenlenen organizasyonda ikinci müsabakalar oynandı.

Genç milliler, Belçika'ya 82-61 üstünlük kurarak ikinci galibiyetini aldı. Diğer müsabakada ise Bulgaristan, Çekya'yı 80-71 yendi.

Turnuva, Türkiye-Bulgaristan ve Çekya-Belçika maçlarıyla tamamlanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery