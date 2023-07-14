Türkiye Basketbolda bir zafer daha

26. Uluslararası Turgut Atakol Basketbol Turnuvası'nda Türkiye, Belçika'yı 82-61 mağlup etti.



Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi Spor Salonu'nda 18 yaş altı kategorisinde düzenlenen organizasyonda ikinci müsabakalar oynandı.



Genç milliler, Belçika'ya 82-61 üstünlük kurarak ikinci galibiyetini aldı. Diğer müsabakada ise Bulgaristan, Çekya'yı 80-71 yendi.



Turnuva, Türkiye-Bulgaristan ve Çekya-Belçika maçlarıyla tamamlanacak.



