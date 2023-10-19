Türkiye Basketbol Ligi'nde 6. hafta sona erdi

Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftası oynanan 5 müsabakayla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türkiye Basketbol Ligi'nde 6. hafta sona erdi
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19 Ekim 2023 21:57
Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftası oynanan 5 maçla sona erdi.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Kapaklıspor: 73-77

Gaziantep Basketbol-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler: 90-69

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Finalspor: 72-69

Konyaspor-Fenerbahçe Koleji Novotel: 90-78

Sigortam Net-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 72-83

Puan durumu 

 Sıra TakımMaçGalibiyetMağlubiyetPuan 
  1.   Semt77 Yalovaspor 6 6 0 12  
  2.   Mersin Büyükşehir Belediyesi 6 5 1 11  
  3.   Gaziantep Basketbol 6 5 1 11  
  4.   Sigortam Net 6 5 1 11  
  5.   Pizza Lazza Harem Spor 6 5 1 11  
  6.   Alagöz Holding Iğdır Basketbol 6 4 2 10  
  7.   Konyaspor 6 3 3 9  
  8.   Kapaklıspor 6 3 3 9  
  9.   Esenler Erokspor 6 3 3 9  
  10.   Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler 6 3 3 9  
  11.   Çayırova Belediyesi 6 2 4 8  
  12.   Fenerbahçe Koleji Novotel 6 2 4 8  
  13.   Finalspor 6 2 4 8  
  14.   Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 6 2 4 8  
  15.   Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 6 1 5 7  
  16.   MKE Ankaragücü Ikon Menkul 6 1 5 7  
  17.   Bornova Belediyesi Karşıyaka 6 1 5 7  
  18.   OGM Ormanspor 6 1 5
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