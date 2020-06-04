Türkiye Basketbol Federasyonu, hakem ve hakem değerlendiricisi listesinde değişikliğe gitmedi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), liglerde 2020-2021 sezonunda görev yapacak hakem ve hakem değerlendiricisi listesinde değişikliğe gidilmediğini açıkladı.

Haber; AA
Türkiye Basketbol Federasyonu, hakem ve hakem değerlendiricisi listesinde değişikliğe gitmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Haziran 2020 19:38
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), liglerde 2020-2021 sezonunda görev yapacak hakem ve hakem değerlendiricisi listesinde değişikliğe gidilmediğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, TBF Merkez Hakem Kurulunun 2 Haziran'da gerçekleştirilen toplantısında 2020-2021 sezonunda görev alacak klasman hakemleri ve hakem değerlendiricilerinin belirlendiği belirtilerek, "Kurul yaptığı toplantıda, pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak, 2019-2020 sezonunda görev yapan klasman hakemleri ve hakem değerlendiricileri listelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamasına karar verdi. Buna göre; A Klasmanı 34, B Klasmanı 58 ve C Klasmanı 213 hakem olarak belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan paylaşılan listeye göre gelecek sezon A Klasmanı'nda 10, B Klasmanı'nda 22 ve C Klasmanı'nda ise 40 hakem değerlendiricisi görev yapacak.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için