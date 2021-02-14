Türkiye, Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 15 madalya kazandı

Atletizm Milli Takımı, 5'inci Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda 5 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya olmak üzere toplamda 15 madalya elde ederken, Romanya'nın ardından ikinci sırayı aldı.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyonada 16 Balkan Atletizm Birliği üyesi ülke sporcuları ile misafir statüsünde Malta'dan gelen atletler yarıştı.



30 kişilik kadroyla yarışmalara katılan Türkiye, elde ettiği 15 madalya ile organizasyonda ikinci oldu.



Organizasyonda 5 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya ile Romanya ilk sırayı alırken, Ukrayna ise 4 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile üçüncülüğü elde etti.



Şampiyonada madalya kazanan ay-yıldızlı sporcular ise şunlar:



- Altın madalya



1500 metre erkekler: Devrim Kazan



60 metre engelli erkekler: Ayetullah Demir



Sırıkla atlama erkekler: Sedat Cacim



Gülle atma: Pınar Akyol



4×400 metre erkekler: Emirhan Koş, Gökdeniz Göçmen, Orçun Duran, İsmail Nezir



- Gümüş madalya



800 metre erkekler: Mevlüt Kılıç



3000 metre erkekler: İbrahim Karateker



Gülle atma erkekler: Savaş Parlak



1500 metre kadınlar: Şevval Özdoğan



4×400 metre kadınlar: Zeynep Kuran, Ezgi Kol, Sudenaz Kazanççı, Nevin İnce



- Bronz madalya



400 metre erkekler: İsmail Nezir



400 metre kadınlar: Nevin İnce



Yüksek atlama erkekler: Atilla Göktuğ Taşdelen



60 metre engelli kadınlar: Yaren Yıldırım



Sırıkla atlama kadınlar: Elif Özelçi



