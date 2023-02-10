Türkiye Badminton Federasyonu'ndan AFAD'a 100 bin lira bağış

Türkiye Badminton Federasyonu, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için 100 bin lira nakit bağış yaptı.



Federasyondan yapılan açıklamada, "Depremzedeler için AFAD'a 100 bin lira nakdi yardımda bulunuldu. Depremden etkilenen, yakınlarını ve evlerini kaybeden badminton sporcuları, antrenörleri, hakemleri için de yardım kampanyası başlatılarak hem nakdi yardım hem de giyim yardımı yapıldı." denildi.



Öte yandan, üç personelle Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'ya gittiği aktarılan federasyon başkanı Murat Özmekik'in şu ifadelerine yer verildi:



"Tüm ülke ve spor camiası depremzedeler için tek yürek olmuş şekilde canla başla çalışmalarını yürütüyor. Biz de Türkiye Badminton Federasyonu olarak depremden etkilenen sporcu, antrenör, hakem ve aileleriyle iletişim kurmaya, kendilerine yardımda bulunmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için desteğimiz her zaman devam edecek. Dualarımız onlarla."





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