Türkiye, Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 52 madalya kazandı

Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 15 altın toplam 52 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda 2. oldu. TÜSF Başkanı Selahattin Akpınar, milli sporcuların başarısıyla gurur duyduklarını belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 52 madalya kazandı
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26 Temmuz 2024 11:12
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda 15'i altın, 52 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda 2'nci oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) açıklamasına göre Avrupa Üniversiteler Oyunları, Debrecen ve Miskolc kentlerinin ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye, oyunları 15 altın, 13 gümüş, 24 bronz madalyayla ikinci sırada tamamladı.

Ev sahibi Macaristan (16 altın, 18 gümüş, 24 bronz) ilk sırayı alırken, Hırvatistan (15 altın, 7 gümüş, 8 bronz) üçüncü oldu.

Üniversiteler klasmanında ise Gazi Üniversitesi 4 altın, 4 gümüş, 8 bronz madalyayla üçüncü sırayı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSF Başkanı Selahattin Akpınar, "Türkiye'nin başarısı gurur verici." dedi.

Milli sporcuların kick boks, karate, masa tenisi, tekvando ve satranç branşlarında madalyalar kazandığını kaydeden Akpınar, sporcuların yetişmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

 

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