Türkiye, Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Türkiye, Portekiz'de düzenlenen 15. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nı 27 madalyayla tamamladı ve genel sıralamada üçüncü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü oldu
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22 Kasım 2021 15:14
Portekiz'de düzenlenen 15. Avrupa Tekvando Poomsae Şampiyonası'nı 27 madalyayla tamamlayan Türkiye, genel sıralamada üçüncü oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Seixal kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 10 disiplinde mücadeleler yapıldı.

Milli sporcular, organizasyonun son gününden 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Şampiyonada 5 altın, 8 gümüş, 14 bronz olmak üzere toplam 27 madalyaya ulaşan Türkiye, Avrupa üçüncüsü olarak organizasyonu tamamladı.

 

 


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