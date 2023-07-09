Türkiye Avrupa Şampiyonası'da altıncı oldu

Konya'da düzenlenen Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Macaristan'a 57-44 yenilerek şampiyonayı 6. sırada bitirdi.



Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki maça iyi başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 19-11 önde tamamladı.



İkinci periyoda baskın başlayan Macaristan, periyodun son dakikalarına doğru 3 sayı (27-24) öne geçerek soyunma odasına da 27-25 önde gitti.



Üçüncü periyotta da farkı koruyan Macaristan, etkili oyunuyla periyodu 40-35 önde bitirdi. Son periyotta rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Macaristan, müsabakayı 57-44 kazandı.



Türkiye, bu sonuçla FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı.



