Türkiye Avrupa Şampiyonası'da altıncı oldu

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'da Türkiye, Macaristan'a 57-44 mağlup oldu. Bu sonuçla milli takım şampiyonayı 6. bitirdi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Avrupa Şampiyonası'da altıncı oldu
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09 Temmuz 2023 17:18
Son güncelleme 09 Temmuz 2023 17:19
Konya'da düzenlenen Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Macaristan'a 57-44 yenilerek şampiyonayı 6. sırada bitirdi.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi'ndeki maça iyi başlayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 19-11 önde tamamladı.

İkinci periyoda baskın başlayan Macaristan, periyodun son dakikalarına doğru 3 sayı (27-24) öne geçerek soyunma odasına da 27-25 önde gitti.

Üçüncü periyotta da farkı koruyan Macaristan, etkili oyunuyla periyodu 40-35 önde bitirdi. Son periyotta rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Macaristan, müsabakayı 57-44 kazandı.

Türkiye, bu sonuçla FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nı 6. sırada tamamladı.

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