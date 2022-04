Türkiye, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'ndan umutlu

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 37. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesinin sporcularının performansına ciddi katkı sağlayacağını söyledi.



Çintimar, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle ertelenen önemli organizasyonların bu yıl yapılacağını ifade etti.



Geniş kadrolarla sporcuları bu organizasyonlara hazırladıklarını aktaran Çintimar, "Bu kadrolar içerisinden özellikle madalya alabilecekleri müsabakalara yönlendirmek istiyoruz. Şampiyon olacağı yerleri tercih edip, çocuklarımızı ona göre bu yıl büyük müsabakalara göndereceğiz. Bununla ilgili teknik kurumumuz gece-gündüz çalışmalarına devam ediyor. Bu anlamda ciddi bir hazırlık süreci geçiriyoruz ve bu hazırlık süreci sonunda da hep birlikte çocuklar da biz de hep beraber mutlu olacağız, buna inanıyoruz." dedi.



Avrupa Salon Şampiyonası'nın 2023'te Türkiye'de yapılacak olmasının önemine değinen Çintimar, bu şampiyonada ümidinin ve tüm çabasının bundan önce kazanılan 8 madalya sayısına ulaşmak ve madalya almak olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:



"Organizasyonun ülkemizde olması sporcularımızın performansına ciddi etki edecektir. Kendi seyircisi önünde yarışacak, anne babasının kendisini seyrettiği bir yarışmada yarışacak, dolayısıyla motivasyonu üst seviyede olacak. Şu an o yarışmada yarışacak sporcularımızın hepsi belirlendi. Bu sporcularımızın biraz daha hassas biraz daha kontrollü çalışmasını sağlıyoruz."



- "Maskotumuz ve logomuz defne ağacı"



Çintimar, organizasyonun insan hayatı, tabiat ve dünya hayatı için son derece önemli bir teması olduğunu anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:



"Yeşil, hava ve su. Bu tema Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine hanımefendinin de başında olduğu özellikle doğa ile ilgili temiz hava, temiz su ve dönüşüm ile alakalı bir projenin devamı olarak biz de Avrupa Atletizm Birliğine projemizi verdik. Yarışmadaki maskotumuz ve logomuz da defne ağacı yaprağı. Organizasyona bilet alan herkese de bir defne ağacı fidesi hediye edeceğiz. Yani 10 bin seyirci bekliyorsak 10 bin seyirci için birer tane defne ağacı fidesi vereceğiz. Bu da ülkemize 10 bin veya ne kadar gelecekse defne fidanının ekilmesi demektir. Bu inanılmaz güzel bir organizasyon olacak."



- Şanlıurfa kış kampları için ideal



Türkiye Atletizm Milli Takımı sporcularının Şanlıurfa'da kamp yaptığına da bildiren Çintimar, kampın ramazan sonuna kadar süreceğini sonrasında ise Erzurum'da devam edileceğini ifade etti.



Şanlıurfa'da 1 aylık olarak planladıkları kampta 3 ayı geride bıraktığını dile getiren Çintimar, Şanlıurfa'nın sadece atletizm için değil bütün spor branşlarında kış kampları için inanılmaz ideal ve güzel iklime sahip olduğunu anlattı.



Gelecek yıl rezervasyonlarını yaptırıp 3 aylık gibi bir kamp dönemini yine Şanlıurfa'da geçirmeyi düşündüklerini ifade eden Cintimar, şunları kaydetti:



"Bunu bizim gibi bütün federasyonların da değerlendirebileceğini düşünüyorum. Şanlıurfa'da hem sportif anlamda her şey var, hem de iklim anlamında inanılmaz güzel bir yumuşak iklimi var. Kamptaki sporcularımız şu ana kadar çok memnunlar. Sporcularımız hem maraton koşan hem mesafe koşan sporcularımız, dolayısıyla her antrenman sonrası inanılmaz yorgun oluyorlar. Ama buradaki ortamın sıcaklığı, insanların onlara şefkati, bir aile ortamı sağlaması sporcularımızın hem yorgunluğunu alıyor hem daha motive olarak bir sonraki antrenmana çıkmalarını sağlıyor. Bu bizim için son derece önemli. Biz 5 yıldızlı otellerde ve misafirhanelerde de kamp yapıyoruz ama burası hakikaten çok farklı bir ambiyans oldu. çocuklarımız genelde bu tip kamplarda bir aydan sonra mutlaka yer değiştirir ama burada üçüncü ayı dolduruyoruz. Havalar ısınmayacak olsa kimse yer değiştirmek istemeyecek. Bu çok ciddi güzel atmosfer oldu, bundan sonra da buna devam edeceğiz."





İLGİLİ VİDEO