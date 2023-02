Türkiye, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na hazır

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 2-5 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası ile Türkiye'nin deprem felaketine rağmen büyük bir organizasyonu yapacak güçte olduğunu dünyaya göstereceğini söyledi.



Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük bir üzüntü yaşattığını belirterek, "Ülkemizin yaşamış olduğu asrın felaketiyle alakalı bir pozisyondan çıkıyoruz. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi artık sportif faaliyetlerin yavaş yavaş da olsa başlaması gerekiyor." diye konuştu.



Hayatın devam ettiğini ifade eden Çintimar, "Toplumumuzun ve milletimizin bu kadar büyük bir afetten sonra Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan Avrupa Atletizm Salon Şampiyonası'nı yapacak kadar da güçlü olduğunu hem tüm dünyaya hem Avrupa'ya hem de bütün spor kamuoyuna göstermemiz gerekiyor. Bunun için de şu an çok ciddi anlamda hazırlık yaptığımız çok güzel bir organizasyonu hep birlikte yapacağız." dedi.



- "Yüz yıllık tarihimizde bu organizasyon ilk defa ülkemizde yapılıyor"



Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'yla TAF tarihinde bir ilki gerçekleştireceklerini kaydeden Çintimar, şunları söyledi:



"Yüz yıllık tarihimizde bu organizasyon ilk defa ülkemizde yapılıyor. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı alırken inanılmaz zorlandık. Orada da Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun çok ciddi katkıları oldu. Birebir işe müdahil olarak, konuşarak, yönetim ve oylamayı yapan ekiple birebir görüşmesi sonucu bu organizasyonu aldık. Buradan yüz akıyla çıkmayı arzu ediyoruz. Şu an Avrupa'dan arayan arkadaşlarımız bu atmosferde organizasyonu yapabildiğimiz için zaten bize sonuna kadar minnet duyuyorlar. Çünkü hakikaten bu atmosferde her babayiğidin harcı değil bu organizasyonları yapabilmek."



Depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına organizasyonda şova yer verilmeyeceğini kaydeden Çintimar, "Bu tamamen sportif organizasyon olacak. Şov ve müzikle alakalı bütün kısıtlamalar yapılmış durumda. Tamamen sportif anlamda yapılacak bir Avrupa Şampiyonası olacak. Bu şampiyona içerisinde güzel anlar olmasını, dünya rekorlarının kırılmasını, çocuklarımızın madalya almasını diliyoruz. Bunlar bizim güzelliklerimiz ama burada önemli olan bu şampiyonanın Avrupa'yla, dünyayla, yaşadığımız afetle ilgili bir bildirimin daha yapılmış olmasıdır. Bununla alakalı tüm dünya ülkeleri birer mesaj yayımladılar. Hem başsağlığı hem geçmiş olsun dilediler." şeklinde konuştu.



- Avrupa Atletizm Federasyonu'ndan depremzedelere destek



Organizasyonun bilet satışından kazanılacak parayı deprem bölgesinde yer alan şehirler için kullanacaklarını söyleyen Çintimar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Organizasyondan elde edilecek bilet gelirini depremzedelerimizin kullanımı için AFAD üzerinden bağışlamayı konuştuk. Bununla birlikte yine her bilet için Avrupa Atletizm Federasyonu bir avro ekstradan verecek. İstanbul'da her bilet için bir defne fidanı dikecektik ama şimdi afet sonrası deprem bölgesinde bir bölgenin ağaçlandırmasına vesile olacak bir organizasyon düşünüyoruz. Her bilet için deprem bölgesinde evlerin yapılmasıyla birlikte biz de o bölgede bir fidanlık planlayıp onun içerisine buradaki bilet sayısı kadar ağaç dikmeyi arzu ediyoruz. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor."



Atletizm ailesi olarak depremin etkili olduğu illerde çok sayıda kayıp verdiklerini ve morallerinin bozuk olduğunu vurgulayan Çintimar, "Hepimizin ailesinde, çevresinde kayıpları var. Atletizm camiamızdan arkadaşlarımız, hakemlerimiz, antrenörlerimiz, sporcularımız olmak üzere ciddi sayıda kaybımız var. Bunların hüznü içimizdeyken amacımız eğlenmek değil, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü devam ettirebilmek. Biz burada tek yürek Türkiye Cumhuriyeti olarak, tek yürek bir millet olarak bu işin üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.



- "Sporcularımız elinden gelen bütün gayreti sarf edip gereğini yapacaklar"



Şampiyonada yer alacak bazı Türk sporcuların deprem bölgesinde kayıplarının olduğunu söyleyen Çintimar, "Bu organizasyonun halkımıza moral vermeye başlamasını arzu ediyoruz. O bölgede yaşayan sporcularımız da var. Hepimizin morali aynı çünkü hepimiz hüzünlüyüz. Bölgede ailesinden kaybı olan, yaralısı olan sporcularımız bulunuyor. Enkazdan çıkarılmış sporcu aileleri var. Mesela, Emine Hatun Tuna'nın ailesi enkazdan çıkarıldı. Hamdolsun kayıpları yok ama ya sonuçta çevrelerinde bir sürü insan kaybettiler. Hepimizin morali, motivasyonu düşük ama biz tek yürek olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak bu işin de bundan sonrakilerin de üstesinden geleceğiz." şeklinde konuştu.



"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle yaşanan moral bozukluğunun sporcu performansını etkileyebileceğini söyleyen Çintimar, "Elbette bu, motivasyonu etkileyen bir durumdur ama biz her organizasyonda olduğu gibi burada da bütün branşlarda önceliğimiz final koşup, sonra da madalya kazanmak. Bunu da kazanacağımıza inanıyorum ama bunun sayısı, rengi ne olur onları yarışmanın içinde göreceğiz. Allah'ın izniyle sporcularımız elinden gelen bütün gayreti sarf edip gereğini yapacaklar." ifadelerini kullandı."



- Depremzedeler için bir bölüm ayırılacak



Sporun iyileştirici gücünden faydalanmak istediklerini anlatan Başkan Çintimar, depremzede vatandaşların şampiyonayı izlemeleri için organize olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanlarımızın yarasının çok hızlı bir şekilde sarılacağına inanıyoruz. O bölgedeki bütün insanlarımızın psikolojik anlamda da sportif anlamda da desteklenmesi, gençlerin hayata bağlanmalarını sağlamamız gerekiyor. Biz de bu düşünceyle İstanbul'a gelmiş olan depremzede vatandaşlarımızın yarışmaları seyretmeleri için bir bölüm ayırdık. Onlarla ilgili de il müdürlüğümüzde ve valiliğimizin koordinasyon birimiyle irtibata geçerek o vatandaşlarımızın da burada bu organizasyonu izlemesini sağlamayı, kafasının başka bir şeyle meşgul olacağı bir anı yaşatabilmeyi arzu ediyoruz."



Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle şampiyonaya katılacak ülkelerin bir çekince yaşamadığını da sözlerine ekleyen Çintimar, "48 ülkenin tamamı katılacağını bildirdi. Tamamı sporcularının akreditasyonlarını gerçekleştirdi. Yarından itibaren otel girişlerimiz başlıyor. Şu ana kadar böyle bir sıkıntı olmadı." dedi.



Avrupalıların şampiyonaya büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Çintimar, "Bundan önceki Avrupa şampiyonalarına akredite olan gazeteci ve televizyon sayısının yüzde yüz fazlası buraya akredite oldu. İnanılmaz bir teveccüh ve katılım var. İstanbul dünyanın göz bebeği. Herkes burada bir organizasyonun en iyi şekilde olmasını, en iyi şekilde katılım yapılmasını, en iyi şekilde de yansımasını arzu ediyor. Biz de bu arzuyla inşallah burada gereğini yapacağız." şeklinde sözlerini tamamladı.









