Türkiye Atletizm Federasyonundan koronavirüs uyarısı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), birçok uluslararası spor organizasyonunun iptal edilmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uyarıda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Türkiye Atletizm Federasyonundan koronavirüs uyarısı
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10 Mart 2020 13:26
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), birçok uluslararası spor organizasyonunun iptal edilmesine neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin uyarıda bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, dünya genelinde etkili olan salgınla ilgili son gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoritelerle birlikte yakından takip edildiği, virüsün yaygın görüldüğü ülkelerle olan faaliyetlerde, özel yarışmaların kayıt ile davetlerinde daha dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Ayrıca, önlem amacıyla virüs görülen ülkelerden sporcu kayıtları yapılmayacağı da aktarıldı.

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