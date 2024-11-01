Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yeni yönetimi, Ahmet Karadağ başkanlığında ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2024 14:36
Türkiye Atletizm Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu sonrası oluşan yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu ilk toplantısını başkan Ahmet Karadağ başkanlığında Ankara'daki federasyon binasında gerçekleştirdi.

Yönetim kurulu toplantısında tanışma ve genel değerlendirme yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun Ahmet Karadağ başkanlığındaki yönetim kurulunda Fikret Çetinkaya, Ayşegül Baklacı, Oktay Alptekin, Abdullah Yılmaz, Murat Turfan, Halit Özdilek, Özgür Ulupınar, Burak İleri, Nihat Bağcı, Mehmet Münir Cura yer alıyor.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery