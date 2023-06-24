Türkiye, Atıcılık'ta istediğini alamadı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında 10 metre havalı tüfek takım müsabakalarında Türkiye, elemeyi geçemedi.
Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda 10 metre havalı tüfekte Türkiye'yi Mert Nalbant-Ömer Akgün-Ahmet Bayrak üçlüsü temsil etti.
Milli takım, ilk seride yarıştı ve 11 ülke arasında son sırada yer alarak elendi.
Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda 10 metre havalı tüfekte Türkiye'yi Mert Nalbant-Ömer Akgün-Ahmet Bayrak üçlüsü temsil etti.
Milli takım, ilk seride yarıştı ve 11 ülke arasında son sırada yer alarak elendi.
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