Türkiye, Atıcılık'ta istediğini alamadı

Atıcılıkta 10 metre havalı tüfek takım müsabakalarında mücade eden Türkiye, elemeyi geçemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, Atıcılık'ta istediğini alamadı
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24 Haziran 2023 17:41
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında 10 metre havalı tüfek takım müsabakalarında Türkiye, elemeyi geçemedi.

Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen müsabakalarda 10 metre havalı tüfekte Türkiye'yi Mert Nalbant-Ömer Akgün-Ahmet Bayrak üçlüsü temsil etti.

Milli takım, ilk seride yarıştı ve 11 ülke arasında son sırada yer alarak elendi.

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