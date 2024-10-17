Türkiye Atıcılık Federasyonunda yeni başkan Murat Kocakaya

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Murat Kocakaya, 153 oyla 4 yıl için başkanlığa seçildi. Oylamada 229 delegenin katılımıyla yapılan seçimde Salih Yıldız 74 oy aldı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Türkiye Atıcılık Federasyonunda yeni başkan Murat Kocakaya
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17 Ekim 2024 15:40
Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun 6'ncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Murat Kocakaya ve Salih Yıldız başkanlık için yarıştı.

Denetim raporlarının ibra edildiği Türkiye Atıcılık Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'na 253 delegeden 229'u katıldı. Üç sandıkta yapılan oylama sonunda Eski Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya 153 oy alarak 4 yıllığına Türkiye Atıcılık Federasyonunda başkan seçildi. Genel kurulda 2 oy geçersiz sayılırken, diğer aday Salih Yıldız ise 74 oyda kaldı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu başkanlığına ilk defa başkan seçilen Murat Kocakaya'nın yönetiminde; Fatih Uysal, Abdurrahim Gezer, Hakan Genç, Melis Giraud, Esra Kılıç Alemdaroğlu, Muhammet Yasir Taflan, Tayfun Anlar, Kadri Akgün, Turgay Saat ve Gökhan Çelik yer aldı.

 
 

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