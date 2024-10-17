Türkiye Atıcılık Federasyonunda yeni başkan Murat Kocakaya

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun 6'ncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'ndavebaşkanlık için yarıştı.Denetim raporlarının ibra edildiği Türkiye Atıcılık Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'na. Üç sandıkta yapılan oylama sonunda Eski Spor Genel Müdür Yardımcısı. Genel kurulda 2 oy geçersiz sayılırken, diğer aday Salih Yıldız ise 74 oyda kaldı.Türkiye Atıcılık Federasyonu başkanlığına ilk defa başkan seçilen Murat Kocakaya'nın yönetiminde;yer aldı.