Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Türkiye Arena Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesi başladı.



Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Sırbistan ve Gürcistan'dan 492 sporcu mücadele ediyor.



Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Güven Duvan ve federasyonun il temsilcisi Ayhan Dinç, antrenör ve sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi.



Organizasyonun açılışı dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İl Müdürü Ak, yaptığı konuşmada, tesisleşme ve spor altyapısı bakımından büyük yatırımlar yapıldığını belirterek, "Bu sayede sporun tabana yayılması ve her kesimin spora ulaşması sağlanmıştır. Birçok sporcu, bu sayede spora kazandırılmıştır. Uluslararası arenada mücadele edecek birçok sporcu yetiştirilmiştir." diye konuştu.



Lisanslı sporcu sayısının en üst düzeye çıktığını dile getiren Ak, seçmelere katılan sporculara başarılar diledi.



Hakem heyetinin geçişinin ardından yarışmalar devam etti.



İlk gün yarışmalarında sporcular, 50 metre kelebek, 400 metre karışık, 200 metre serbest ve 50 metre kurbağalama kategorilerinde kulaç attı.



Organizasyon, 17 Nisan Pazar günü sona erecek.





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