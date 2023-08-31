Türkiye Açıksu Yüzme Şampiyonası, 9 Eylül'de Edirne'de yapılacak

Türkiye Açıksu Yüzme Şampiyonası, 9 Eylül'de Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılacak.



Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, Keşan Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 2'ncisi düzenlenecek şampiyonanın, hem 11-24 yaş arası Türkiye şampiyonası hem de 25 yaş üzeri masterlar şampiyonası olma özelliğini taşıdığını belirtti.



Şampiyonaya bu yıl da yoğun bir katılım beklediklerini ifade eden Dinç, şunları kaydetti:



"Geçen yıl hem elit hem de masterlar kategorilerinde çok yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştık. Müsabakalara katılan sporcularımız büyük bir memnuniyetle organizasyondan ayrıldılar. Bu yıl da ikincisini düzenleyerek bu organizasyonu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Saros Körfezi ülkemizin cennet noktalarından bir tanesi ve bu bölgenin tanıtımı adına çok önemli bir organizasyon olan Türkiye Açıksu Yüzme Şampiyonası, Trakya'mız için büyük bir şans.



Bu şampiyonayı Edirne halkı olarak sahiplenmeli ve desteklemeliyiz. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporcularımızı en iyi şekilde ağırlamalıyız. Keşan Belediye Başkanı'mız Mustafa Helvacıoğlu'nun destekleriyle düzenleyeceğimiz şampiyonaya tüm Edirne halkını davet ediyoruz."



