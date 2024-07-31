Türkiye Açık Hava Puta Şampiyonası, Sivas'ta düzenlenecek

Türkiye Açık Hava Puta Şampiyonası, 9-11 Ağustos tarihlerinde Sivas'ta yapılacak.



Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek organizasyona, yaklaşık 550 sporcu katılacak.



Erkekler 70 metre, kadınlar ise 60 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme atışlarını tamamlayacak.



Yarışmalar sırasında sadece geleneksel kıyafetler giyilebilecek ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ile yaylar kullanılabilecek.





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