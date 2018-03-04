Ordu'da düzenlenen Türkiye 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi.Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 46 ilden 360 sporcu katıldı.Şampiyonanın son gününde 130 kiloda Yakup Yerlikaya, 97 kiloda Süleyman Erbay, 77 kiloda Serkan Akkoyun ve 63 kiloda Onur Atalay birinciliği elde etti.Takım halinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şampiyonayı birincilikle tamamlandı.Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, şampiyonanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nı sorunsuz, kazası ve belasız bir şekilde tamamlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.Ordu'nun Türk güreşine önemli sporcular kazandırdığına dikkati çeken Aydın, "Ordu, Mustafa Bük, Davut Yılmaz, Kenan Şimşek, Recep Kara, Muharrem Demireğen ve Fatih Başköy gibi sporcuları yetiştirmiştir. Onun için böyle bir şampiyonanın bu ilde olması ayrı bir anlam ifade etmektedir." dedi.Aydın, şampiyonanın Türk güreşi için oldukça önem arz ettiğini belirterek, "Bu sporcularımız 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek. Bu anlamda şampiyonaya katılarak derece elde eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.Göreve geldikleri günden bu yana Türk güreşini daha da ileriye taşımak adına ellerinden geleni yaptıklarını da vurgulayan Musa Aydın, şunları kaydetti:"Türk sporuna sürekli ivme kazandırıyoruz. Şimdi önümüzde 2018 Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası var. En önemlisi ise 2020 Tokyo Olimpiyatları. İnşallah bu turnuvalarda da ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz."