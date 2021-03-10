Türkiye, 2021 FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılacak

Basketbolda 2021 FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında Türkiye de yer aldı.



Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamaya göre, 3-11 Temmuz tarihlerinde Letonya'da düzenlenecek turnuvaya katılım hakkı kazanan ülkeler belli oldu.



Buna göre, ev sahibi Letonya'nın yanı sıra, Türkiye, İspanya, Fransa, Litvanya, Sırbistan, ABD, Kanada, Arjantin, Porto Riko, Avustralya, Çin, Güney Kore, Japonya, Mali ve Senegal kupada yer alacak.



Takımların gruplara ayrılacağı kura çekiminin tarihi ise daha sonra duyurulacak.



