Türkiye 17 Yaş Altı Voleybol Takımı ikinci oldu!

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, finalde Yunanistan ile karşılaştı.



Rakibine 25-19, 25-21, 21-25 19-25 ve 9-15'lik setlerle 3-2 mağlup olan milliler, organizasyonda ikinci oldu.



Milli takım, 11-23 Temmuz tarihlerinde Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.



