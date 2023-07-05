Türkiye 17 Yaş Altı Voleybol Takımı ikinci oldu!

Sırbistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın finalinde karşılaştığı Yunanistan'a 3-2 yenilen 17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, organizasyonu ikinci tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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Türkiye 17 Yaş Altı Voleybol Takımı ikinci oldu!
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05 Temmuz 2023 21:54
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu.

 Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, finalde Yunanistan ile karşılaştı.

Rakibine 25-19, 25-21, 21-25 19-25 ve 9-15'lik setlerle 3-2 mağlup olan milliler, organizasyonda ikinci oldu.

Milli takım, 11-23 Temmuz tarihlerinde Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

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