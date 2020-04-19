Türkiye, 16 Yaş Altı Avrupa 5S Hokey Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa 5S Hokey Şampiyonası, 7-10 Temmuz 2021 tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek.

Haber; AA
Türkiye, 16 Yaş Altı Avrupa 5S Hokey Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
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19 Nisan 2020 17:05
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa 5S Hokey Şampiyonası, 7-10 Temmuz 2021 tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre şampiyona, Alanya Olimpik Hokey Sahası'nda gerçekleştirilecek.

Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Danimarka, Finlandiya, Slovakya, Ermenistan, Lüksemburg, Cebelitarık, Slovenya ve Gürcistan'dan sporcular yarışacak.

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