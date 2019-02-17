Turkcell'li atletlerden 4 Balkan şampiyonluğu

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı. Milli sporcular 4 de Balkan şampiyonluğu elde etti. İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı sporcular 4 de Türkiye rekoru kırdı.
İlk kez 20 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkeklerde Mikdat Sevler, kadınlarda da Şevval Ayaz, 60 metre engelli yarışlarında altın madalyaya uzandı. Son şampiyon Emre Zafer Barnes'in 60 metre erkeklerde unvanını koruduğu şampiyonada Türkiye'nin diğer birinciliği de 400 metre erkeklerde Yavuz Can'dan geldi.
14 yıllık rekoru kırdı
Şevval, 8.21'le 14 yıllık Türkiye U20 rekorunu ele geçirdi. Diğer rekorlar Mikdat Sevler, yüksek atlamada Alperen Acet ve 60 metre kadınlarda Mizgin Ay'dan geldi. Türkiye'nin 7. Kez ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada madalya kazanan sporcularımız şu şekilde:
ALTIN:
Sevval Ayaz Kadınlar 60 metre Engelli
Mikdat Sevler Erkekler 60 metre Engelli
Emre Zafer Barnes Erkekler 60 metre
Yavuz Can Erkekler 400 metre
GÜMÜŞ:
Buse Arıkazan Kadınlar Sırıkla Atlama
Alperen Acet Erkekler Yüksek Atlama
Türkiye 4x400 metre Bayrak
BRONZ:
Burcu Subatan Kadınlar 1500 metre
Emel Dereli Kadınlar Gülle Atma
Salih Teksöz Erkekler 800 metre
Can Özüpek Erkekler Üç Adım Atlama