Turkcell'li atletlerden 4 Balkan şampiyonluğu

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin yıldızları, 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı. Milli sporcular 4 de Balkan şampiyonluğu elde etti. İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlı sporcular 4 de Türkiye rekoru kırdı.



İlk kez 20 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda erkeklerde Mikdat Sevler, kadınlarda da Şevval Ayaz, 60 metre engelli yarışlarında altın madalyaya uzandı. Son şampiyon Emre Zafer Barnes'in 60 metre erkeklerde unvanını koruduğu şampiyonada Türkiye'nin diğer birinciliği de 400 metre erkeklerde Yavuz Can'dan geldi.



14 yıllık rekoru kırdı



Şevval, 8.21'le 14 yıllık Türkiye U20 rekorunu ele geçirdi. Diğer rekorlar Mikdat Sevler, yüksek atlamada Alperen Acet ve 60 metre kadınlarda Mizgin Ay'dan geldi. Türkiye'nin 7. Kez ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvada madalya kazanan sporcularımız şu şekilde:



ALTIN:



Sevval Ayaz Kadınlar 60 metre Engelli



Mikdat Sevler Erkekler 60 metre Engelli



Emre Zafer Barnes Erkekler 60 metre



Yavuz Can Erkekler 400 metre



GÜMÜŞ:



Buse Arıkazan Kadınlar Sırıkla Atlama



Alperen Acet Erkekler Yüksek Atlama



Türkiye 4x400 metre Bayrak



BRONZ:



Burcu Subatan Kadınlar 1500 metre



Emel Dereli Kadınlar Gülle Atma



Salih Teksöz Erkekler 800 metre



Can Özüpek Erkekler Üç Adım Atlama



