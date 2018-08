Turkcell'li atletler Avrupa Şampiyonası'nda sahne alıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin önemli yıldızları bu kez Avrupa Şampiyonası'nda madalya için piste çıkacak. 7 Ağustos'ta (yarın) Almanya'nın Berlin şehrinde başlayacak ve 12 Ağustos'ta noktalanacak organizasyonda, Türkiye'yi 31'i erkek, 12'si de kadın olmak üzere toplam 43 sporcu temsil edecek.



Son şampiyonada 7 madalya kazandık



Ay-yıldızlı sporcular son olarak 2016'da Amsterdam'da gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı. Türkiye elde ettiği 7 madalya ile şampiyonayı 4. olarak tamamlamıştı. Avrupa'nın en önemli atletizm şampiyonasına ay-yıldızlılar adına katılacak sporcular ve disiplinleri ise şöyle:



Sporcularımız ve yarışacakları disiplinler:



KADINLAR:



Sporcu Disiplin



Elif Gören 400 M. Engelli



Özlem Kaya 3.000 M. Su Engelli



Yasemin Can 5.000-10.000



Meryem Bekmez 20 KM. Yürüyüş



Semiha Mutlu Özdemir 50 KM: Yürüyüş



Tubay Erdal Maraton



Elif Karabulut Dağdelen Maraton



Fadime Suna Çelik Maraton



Karin Melis Mey Uzun Atlama



Eda Tuğsuz Cirit Atma



Emel Dereli Gülle Atma



Kıvılcım Kaya Salman Çekiç Atma



ERKEKLER:



Sporcu Disiplin



Jak Ali Harvey 100-200-4x100 Bayrak



Ramil Guliyev 100-200-4x100 Bayrak



Emre Zafer Barnes 100-4x100 Bayrak



Yiğitcan Hekimoğlu 100-4x100 Bayrak



Aykut Ay 4x100 Bayrak



İzzet Safer 4x100 Bayrak



Batuhan Altıntaş 400-4x400 Bayrak



Yavuz Can 400-4x400 Bayrak



Akın Özyürek 4x400 Bayrak



Yasin Süzen 4x400 Bayrak



Abdullah Tütünci 4x400 Bayrak



Yasmani Copello Escobar 400 Engelli



İlham Tanui Özbilen 1.500 M.



Tarık Langat Akdağ 3.000 M. Su Engelli



Aras Kaya 3.000 M. Su Engelli



Kaan Kigen Özbilen 5.000-10.000 M.



Polat Kemboi Arıkan 5.000-10.000 M.



Ramazan Özdemir 5.000 M.



Salih Korkmaz 20 Km. Yürüyüş



Mert Girmalegesse Maraton



Muzaffer Bayram Maraton



Üzeyir Söylemez Maraton



Ömer Alkanoğlu Maraton



Yavuz Ağralı Maraton



Eşref Apak Çekiç Atma



Özkan Baltacı Çekiç Atma



Emin Öncel Cirit Atma



Osman Can Özdeveci Gülle Atma



Alperen Acet Yüksek Atlama



Necati Er 3 Adım Atlama



Can Özüpek 3 Adım Atlama



İLK GÜN PROGRAMI



SABAH SEANSI



09.35 Kadınlar 50 Km. Yürüyüş Finali – Semiha Mutlu Özdemir



11.00 Kadınlar 400 M. Engelli 1. Tur – Elif Gören



11.10 Kadınlar Gülle Atma A+B Grubu – Emel Dereli



11.35 Erkekler 400 M. 1. Tur – Batuhan Altıntaş



12.40 Erkekler 3.000 M. Su Engelli – Tarık Langat Akdağ, Aras Kaya



12.50 Erkekler Gülle Atma A+B Grubu – Osman Can Özdeveci



AKŞAM SEANSI



19.45 Erkekler Çekiç Atma Final – Eşref Apak, Özkan Baltacı



20.30 Erkekler 100 M. Yarı Final – Jak Ali Harvey, Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu



20.55 Erkekler 400 M. Engelli Yarı Final – Yasmani Copello Escobar



21.20 Erkekler 10.00 M. Final – Kaan Kigen Özbilen, Polat Kemboi Arıkan



21.33 Erkekler Gülle Atma Final – Osman Can Özdeveci



22.50 Erkekler 100 M. Final – Jak Ali Harvey, Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu