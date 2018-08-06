Turkcell'li atletler Avrupa Şampiyonası'nda sahne alıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin önemli yıldızları bu kez Avrupa Şampiyonası'nda madalya için piste çıkacak. 7 Ağustos'ta (yarın) Almanya'nın Berlin şehrinde başlayacak ve 12 Ağustos'ta noktalanacak organizasyonda, Türkiye'yi 31'i erkek, 12'si de kadın olmak üzere toplam 43 sporcu temsil edecek.
Son şampiyonada 7 madalya kazandık
Ay-yıldızlı sporcular son olarak 2016'da Amsterdam'da gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı. Türkiye elde ettiği 7 madalya ile şampiyonayı 4. olarak tamamlamıştı. Avrupa'nın en önemli atletizm şampiyonasına ay-yıldızlılar adına katılacak sporcular ve disiplinleri ise şöyle:
Sporcularımız ve yarışacakları disiplinler:
KADINLAR:
Sporcu Disiplin
Elif Gören 400 M. Engelli
Özlem Kaya 3.000 M. Su Engelli
Yasemin Can 5.000-10.000
Meryem Bekmez 20 KM. Yürüyüş
Semiha Mutlu Özdemir 50 KM: Yürüyüş
Tubay Erdal Maraton
Elif Karabulut Dağdelen Maraton
Fadime Suna Çelik Maraton
Karin Melis Mey Uzun Atlama
Eda Tuğsuz Cirit Atma
Emel Dereli Gülle Atma
Kıvılcım Kaya Salman Çekiç Atma
ERKEKLER:
Sporcu Disiplin
Jak Ali Harvey 100-200-4x100 Bayrak
Ramil Guliyev 100-200-4x100 Bayrak
Emre Zafer Barnes 100-4x100 Bayrak
Yiğitcan Hekimoğlu 100-4x100 Bayrak
Aykut Ay 4x100 Bayrak
İzzet Safer 4x100 Bayrak
Batuhan Altıntaş 400-4x400 Bayrak
Yavuz Can 400-4x400 Bayrak
Akın Özyürek 4x400 Bayrak
Yasin Süzen 4x400 Bayrak
Abdullah Tütünci 4x400 Bayrak
Yasmani Copello Escobar 400 Engelli
İlham Tanui Özbilen 1.500 M.
Tarık Langat Akdağ 3.000 M. Su Engelli
Aras Kaya 3.000 M. Su Engelli
Kaan Kigen Özbilen 5.000-10.000 M.
Polat Kemboi Arıkan 5.000-10.000 M.
Ramazan Özdemir 5.000 M.
Salih Korkmaz 20 Km. Yürüyüş
Mert Girmalegesse Maraton
Muzaffer Bayram Maraton
Üzeyir Söylemez Maraton
Ömer Alkanoğlu Maraton
Yavuz Ağralı Maraton
Eşref Apak Çekiç Atma
Özkan Baltacı Çekiç Atma
Emin Öncel Cirit Atma
Osman Can Özdeveci Gülle Atma
Alperen Acet Yüksek Atlama
Necati Er 3 Adım Atlama
Can Özüpek 3 Adım Atlama
İLK GÜN PROGRAMI
SABAH SEANSI
09.35 Kadınlar 50 Km. Yürüyüş Finali – Semiha Mutlu Özdemir
11.00 Kadınlar 400 M. Engelli 1. Tur – Elif Gören
11.10 Kadınlar Gülle Atma A+B Grubu – Emel Dereli
11.35 Erkekler 400 M. 1. Tur – Batuhan Altıntaş
12.40 Erkekler 3.000 M. Su Engelli – Tarık Langat Akdağ, Aras Kaya
12.50 Erkekler Gülle Atma A+B Grubu – Osman Can Özdeveci
AKŞAM SEANSI
19.45 Erkekler Çekiç Atma Final – Eşref Apak, Özkan Baltacı
20.30 Erkekler 100 M. Yarı Final – Jak Ali Harvey, Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu
20.55 Erkekler 400 M. Engelli Yarı Final – Yasmani Copello Escobar
21.20 Erkekler 10.00 M. Final – Kaan Kigen Özbilen, Polat Kemboi Arıkan
21.33 Erkekler Gülle Atma Final – Osman Can Özdeveci
22.50 Erkekler 100 M. Final – Jak Ali Harvey, Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu