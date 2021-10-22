Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası heyecanı Adana'da yaşanacak

Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası, 23 Ekim'de Adana'da gerçekleştirilecek.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda büyükler, 23 yaş altı, 20 yaş altı ve 18 yaş altı gruplarında şampiyonlar belirlenecek. 464 atletin kaydolduğu mücadele sonunda Avrupa krostaki milli takım şekillenecek.



Yarışmalarda Türkiye şampiyonluğu müsabakaları dışında ayrıca Avrupa krosta yarışacak karışık takımı belirlemek için 1,5 kilometrelik ayrı bir seçme yarışıyla 16 yaş altı grubunda da karışık kros yarışı yapılacak.





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