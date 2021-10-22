Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası heyecanı Adana'da yaşanacak

Türkiye Atletizm Federasyonu,Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası'nın 23 Ekim'de Adana'da gerçeleştirileceğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası heyecanı Adana'da yaşanacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2021 14:33
Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası, 23 Ekim'de Adana'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda büyükler, 23 yaş altı, 20 yaş altı ve 18 yaş altı gruplarında şampiyonlar belirlenecek. 464 atletin kaydolduğu mücadele sonunda Avrupa krostaki milli takım şekillenecek.

Yarışmalarda Türkiye şampiyonluğu müsabakaları dışında ayrıca Avrupa krosta yarışacak karışık takımı belirlemek için 1,5 kilometrelik ayrı bir seçme yarışıyla 16 yaş altı grubunda da karışık kros yarışı yapılacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.