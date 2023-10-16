Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası, Antalya'da yapılacak

Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası, 28 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası, Antalya'da yapılacak
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16 Ekim 2023 21:55
Turkcell Türkiye Kros Şampiyonası, 28 Ekim Cumartesi günü Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sporcular yarışmalara 2023 sezonu vizeli kulüp veya ferdi lisanslarıyla katılacak. Lisansını ibraz edemeyen sporcular yarışmaya alınmayacak.

Yarışmalar, Dünya Atletizm Federasyonunun yarışma, teknik kuralları ve Türkiye Atletizm Federasyonunun yarışma talimatına uygun yapılacak.

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