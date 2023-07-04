Turkcell Süper Lig ilk kademe yarışmaları başladı

İzmir'de gerçekleştirilen Atletizm Turkcell Süper Lig ilk kademe yarışmaları başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Turkcell Süper Lig ilk kademe yarışmaları başladı
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04 Temmuz 2023 21:46
Atletizmde Turkcell Süper Lig ilk kademe yarışmaları, İzmir'de başladı.

Atatürk Stadı'nın yanındaki Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen ilk kademe yarışmalarına erkekler ve kadınlarda sekizer ekip katılıyor.

Kadınlarda ENKA, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziemir Belediyespor, Batman Petrolspor, Mardin Atletizm, erkeklerde ise ENKA, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ankara TSK Spor Gücü, Mardin Atletizm, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Batman Petrolspor'un mücadele ettiği organizasyon, yarınki mücadelelerle tamamlanacak.

Bu sene 36'ncısı gerçekleşen ligin final kademesi, 5-6 Eylül'de Bursa'da yapılacak.

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