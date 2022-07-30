2021-2022 Sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor bugün Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşa geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği mücadeleyi 4-0 kazanan Trabzonspor şampiyonluğa ulaştı.



Mücadelede Abdullah Avcı ve öğrencileri üstün bir oyun ortaya koydu ve bulduğu pozisyonları da sonuçlandırmayı başardı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 37 ve 51. dakikalarda Andreas Evald Cornelius, 64. dakikada Larsen ve 76. dakikada penaltıdan Bakasetas kaydetti. Ayrıca Trabzonspor'da 90+5. dakikada Emrehan gedikli penaltıdan faydalanamadı. Penaltı kararı VAR'ın devreye girmesiyle bordo-mavililerin lehine verildi fakat; Trabzonspor 5. gol fırsatını değerlendiremedi.



Bu sonucun ardından, geçen sezonu şampiyon tamamlayan bordo-mavililer Süper Kupa'yı da müzesine götürme başarısı gösterdi.



TAKIMLARIN KADROLARI



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren, Visca, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius 11'ini sahaya sürerken, Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay da Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin, Erdoğan, Gradel, Yatabare kadrosuyla mücadele verdi.



TRABZONSPOR'UN SAYILMAYAN GOLÜ



Bordo-mavililerde Edin Visca, 22. dakikada kafayla topu filelerle buluşturdu. Ancak skor 0-0'ken yaşanan bu pozisyonda Cornelius'un topu dışarıdan çevirdiği gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.



TARAFTARLAR GÖRSEL ŞOV YAPTI



Trabzonspor taraftarları, 61. dakikada gösteriye devam etti. Bordo-mavili taraftarlar, Olimpiyat Stadı'nda takımları lehine tezahüratlara devam etti. Taraftarlar, 'Şampiyon Trabzon', 'Bize her yer Trabzon' şeklinde tezahüratlar yaptı.



ABDULLAH AVCI'NIN BÜYÜK SEVİNCİ



Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezon 67 haftada şampiyonluk yaşamıştı.



Geçen sezon ligin 8. haftasında göreve getirilen Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın 37 sezonluk hasretini 535 günde sonlandıran isim oldu. Avcı, Trabzonspor ile Süper Kupa'yı da kazandı ve büyük sevinç yaşadı.



TARAFTARLAR DEV EKRANDA İZLEDİ



Sivas'ta futbolseverler, Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa maçını kent meydanında kurulan dev ekranda takip etti.



Sivas Belediyesi, kupa finaline gidemeyen vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran yerleştirdi. Sivasspor'a gönül veren taraftarlar, maçın başlamasına yakın meydanı doldurdu.



Takımlarına sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, maçın başlama düdüğüyle meşaleler yakarak tezahüratlarını artırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



27. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Eren Elmalı'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.



37. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde Cornelius'un altıpas önünde bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Trabzonspor soyunma odasına 1-0 üstün gitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



51. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Visca'nın sağdan ortasında kaleci Ali Şaşal Vural'ın elinden kaçırdığı top Cornelius'un önünde kaldı. Danimarkalı oyuncu, altıpas içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.



64. dakikada bordo-mavili ekip üçüncü golü buldu. Larsen'in ceza sahası sağ çaprazda çizgi üzerinden yaptığı sert vuruşta, top ağlara gitti: 3-0.



74. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza sahasında Caner Osmanpaşa ile girdiği ikili mücadelede Kouassi'nin yerde kalması üzerine hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 76. dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-0.



90+4. dakikada VAR incelemesinin ardından Trabzonspor penaltı kazandı. Kouassi, ceza sahasında Ziya Erdal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Mete Kalkavan, penaltı kararı verdi. 90+5. dakikada topun başına geçen Emrehan Gedikli'nin vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural kontrol etti.



Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'nın sahibi oldu.



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Dorukhan Toköz, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Hamsik (Dk. 82 Doğucan Haspolat), Abdülkadir Ömür (Dk. 82 Emrehan Gedikli), Bakasetas, Visca (Dk. 73 Kouassi), Trezeguet (Dk. 73 Siopis), Cornelius (Dk. 58 Djaniny)



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 73 James), Appindangoye (Dk. 62 Kerem Atakan Kesgin), Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 81 Goutas), Ulvestad, Gradel (Dk. 81 Ziya Erdal), Yatabare (Dk. 62 Angielski)



Goller: Dk. 37 ve 51 Cornelius, Dk. 64 Larsen, Dk. 76 Bakasetas (Penaltıdan) (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 30 Cornelius, Dk. 90 Emrehan Gedikli (Trabzonspor), Dk. 68 Gradel (Demir Grup Sivasspor)





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