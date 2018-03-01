Turkcell Sesi Görenler, İstanbul Cup'a katılacak

Turnuva 6 Mart 2018 Salı günü düzenlenecek üçüncülük ve final müsabakasıyla sona erecek. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.30'da oynanacak finali TRT Spor, naklen yayınlayacak.

Engelli Federasyonlarından Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Riva'da kampa giren Milli Takım'la bir araya gelip, Ay-Yıldızlı teknik heyet ve futbolculara İstanbul Cup'ta başarı diledi.

Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türkiye Görme Engelli Milli Futbol Takımı "Turkcell Sesi Görenler", Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık turnuvasına İstanbul'da katılacak. Millilerimiz dışında İspanya, Rusya ve İtalya'nın yer alacağı İstanbul Cup'ın finali 6 Mart'ta oynanacak.Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ev sahipliğinde, Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Görme Engelli Milli Takımı, 8-18 Haziran'da İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası öncesinde son ciddi hazırlık turnuvasına İstanbul'da çıkacak.Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde oynanacak turnuvaya millilerimiz dışında İspanya, İtalya ve son Avrupa şampiyonu Rusya katılacak.Finalinin 6 Mart'ta oynanacağı İstanbul Cup hazırlık turnuvası aynı zamanda Dünya Şampiyonası sıralamasına da puan katkısı sağlayacak.2 Mart 2018 Cuma14.30 Türkiye-İtalya16.30 Rusya-İspanya3 Mart 2018 Cumartesi14.00 Türkiye-Rusya16.00 İspanya-İtalya4 Mart 2018 Pazar14.00 İtalya-Rusya16.00 Türkiye-İspanya6 Mart 2018 Salı10.00 Üçüncülük maçı11.30 Final