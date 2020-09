Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta şampiyon Setur Marinas Cheese oldu

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en önemli ve uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan ve COVID-19 önlemleri eşliğinde gerçekleşen Turkcell Platinum Bosphorus Cup 2020'de şampiyonluk Levent Peynirci yönetimindeki Setur Marinas Cheese isimli yelkenlinin oldu. Rengarenk yelkenlilerin 2 gün boyunca İstanbul Boğazı'nda benzersiz görüntüler eşliğinde yaptıkları yarış sonrasında turnuvanın genel klasmanında ikinciliği Mesa Sailing Team Shak Shuka, üçüncülüğü ise Essentia isimli yelkenli kazandı.Bu yıl 19'uncu kez düzenlenen Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta zafere ulaşan Levent Peynirci, Türk tasarımcı Can Yalman'ın tasarladığı, 7 kg ağırlığındaki tamamen kristal malzemeden üretilen gümüş Döner Trofe'nin 1 yıl boyunca sahibi olacak.19'uncu Turkcell Platinum Bosphorus Cup organizasyonu boyunca COVID-19'a karşı sıkı sağlık ve güvenlik önlemleri alındı. Her tekneye uyarı levhaları konurken, yelkenciler teknelerini sık sık dezenfekte etti. Her katılımcının yelkenlisinde yeterli sayıda siperlik, maske, dezenfektan ve eldiven de hazır bulunduruldu. Yarışmacılar, ateş ölçümleri yaparak bindikleri teknelerinde sosyal mesafeyi de korumayı ihmal etmedi.