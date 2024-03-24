Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde dev derbi zamanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir derbiye sahne olacak. Ligin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi kozlarını paylaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde dev derbi zamanı
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24 Mart 2024 09:31
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya gelecek. Müsabaka Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak.

Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi müsabakası 14.00'te başlayacak. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak maç FB TV ve GS TV'den de canlı yayınlanacak.

Derbi öncesinde Galatasaray Petrol Ofisi 59 puanla ligde lider durumda bulunurken, Fenerbahçe Petrol Ofisi 54 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 90+8'de Kipoyi'nin son dakika golüyle mağlup etmişti.

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