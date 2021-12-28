Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta başlıyor

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta müsabakaları 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
- A Grubu
29 Aralık Çarşamba:
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Amedspor)
12.00 Kocaeli Bayan Futbol Kulübü-Hatayspor (Mehmet Ali Kağıtçı)
12.00 Ataşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Yenisahra)
12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-1207 Antalyaspor (Osmanlı)
12.00 Altay-Kireçburnu (Gaziemir İlçe)
14.00 Beşiktaş Vodafone-Fatih Vatanspor (Gebze Alaettin Kurt)
- B Grubu
29 Aralık Çarşamba:
12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Trabzonspor (İlkadım Suni Çim)
12.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray Hepsiburada (Vefa)
12.00 Hakkarigücü-Bitexen Sivasspor (Merzan Şehir)
12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Çaykur Rizespor (Muharrem Gülergin)
12.00 ALG Spor-Dudullu (Batur)
12.00 Konak Belediyespor-Kayseri Kadın Futbol Kulübü (İzmir Atatürk)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
- A Grubu
29 Aralık Çarşamba:
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Amedspor)
12.00 Kocaeli Bayan Futbol Kulübü-Hatayspor (Mehmet Ali Kağıtçı)
12.00 Ataşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Yenisahra)
12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-1207 Antalyaspor (Osmanlı)
12.00 Altay-Kireçburnu (Gaziemir İlçe)
14.00 Beşiktaş Vodafone-Fatih Vatanspor (Gebze Alaettin Kurt)
- B Grubu
29 Aralık Çarşamba:
12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Trabzonspor (İlkadım Suni Çim)
12.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray Hepsiburada (Vefa)
12.00 Hakkarigücü-Bitexen Sivasspor (Merzan Şehir)
12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Çaykur Rizespor (Muharrem Gülergin)
12.00 ALG Spor-Dudullu (Batur)
12.00 Konak Belediyespor-Kayseri Kadın Futbol Kulübü (İzmir Atatürk)