Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta başlıyor

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçları 29 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta başlıyor
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28 Aralık 2021 15:22
Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta müsabakaları 29 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

- A Grubu

29 Aralık Çarşamba:

12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Amedspor)

12.00 Kocaeli Bayan Futbol Kulübü-Hatayspor (Mehmet Ali Kağıtçı)

12.00 Ataşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Yenisahra)

12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-1207 Antalyaspor (Osmanlı)

12.00 Altay-Kireçburnu (Gaziemir İlçe)

14.00 Beşiktaş Vodafone-Fatih Vatanspor (Gebze Alaettin Kurt)

- B Grubu

29 Aralık Çarşamba:

12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Trabzonspor (İlkadım Suni Çim)

12.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray Hepsiburada (Vefa)

12.00 Hakkarigücü-Bitexen Sivasspor (Merzan Şehir)

12.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Çaykur Rizespor (Muharrem Gülergin)

12.00 ALG Spor-Dudullu (Batur)

12.00 Konak Belediyespor-Kayseri Kadın Futbol Kulübü (İzmir Atatürk)


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