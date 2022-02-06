Turkcell Kadın Süper Ligi'nde haftanın raporu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta müsabakaları yapıldı.
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Kireçburnu: 6-0
Fenerbahçe-Kocaeli Bayan FK: 8-0
Amed Sportif Faaliyetler-Ataşehir Belediyespor: 0-3
1207 Antalyaspor Kadın FK-Hatayspor: 6-0
Altay-Beşiktaş Vodafone: 1-5
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Fatih Vatanspor: 1-2
B Grubu:
Bitexen Adana İdmanyurdu-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 3-2
Galatasaray Hepsiburada-Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü: 4-0
Hakkarigücü-ALG Spor: 0-0
Dudullu-Konak Belediyespor: 0-3
Wulfz Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 1-0
Bitexen Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Kireçburnu: 6-0
Fenerbahçe-Kocaeli Bayan FK: 8-0
Amed Sportif Faaliyetler-Ataşehir Belediyespor: 0-3
1207 Antalyaspor Kadın FK-Hatayspor: 6-0
Altay-Beşiktaş Vodafone: 1-5
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Fatih Vatanspor: 1-2
B Grubu:
Bitexen Adana İdmanyurdu-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 3-2
Galatasaray Hepsiburada-Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü: 4-0
Hakkarigücü-ALG Spor: 0-0
Dudullu-Konak Belediyespor: 0-3
Wulfz Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 1-0
Bitexen Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1