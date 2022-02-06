Turkcell Kadın Süper Ligi'nde haftanın raporu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta maçları oynandı.

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Turkcell Kadın Süper Ligi'nde haftanın raporu
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06 Şubat 2022 16:29
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta müsabakaları yapıldı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Kireçburnu: 6-0

Fenerbahçe-Kocaeli Bayan FK: 8-0

Amed Sportif Faaliyetler-Ataşehir Belediyespor: 0-3

1207 Antalyaspor Kadın FK-Hatayspor: 6-0

Altay-Beşiktaş Vodafone: 1-5

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget-Fatih Vatanspor: 1-2

B Grubu:

Bitexen Adana İdmanyurdu-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 3-2

Galatasaray Hepsiburada-Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü: 4-0

Hakkarigücü-ALG Spor: 0-0

Dudullu-Konak Belediyespor: 0-3

Wulfz Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 1-0

Bitexen Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1

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