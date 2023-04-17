Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out programı açıklandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out müsabaka takvimi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıkladığı takvime göre, A Grubu'nu lider bitiren ALG Spor ve B Grubu'nu zirvede tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi, çeyrek finalde mücadele edecek.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sezonun kalanına devam edemeyen Onvo Hatayspor'la play-off'ta eşleşen Fenerbahçe Petrol Ofisi de doğrudan çeyrek finale yükseldi.
25-29 Nisan tarihlerinde oynanacak play-off maçlarının ardından turu geçen takımlar, 3-7 Mayıs tarihlerinde çeyrek final mücadelelerinde boy gösterecek. Yarı final karşılaşmaları ise 13-20 Mayıs'ta oynanacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre gerçekleşecek eşleşmeler sonucunda finale kalan 2 ekip, TFF'nin açıklayacağı tarafsız sahada tek maç üzerinden şampiyonluk mücadelesi verecek.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off maç programı şu şekilde:
25 Nisan Salı:
12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Beşiktaş Vodafone
12.00 Ataşehir Belediyespor-Fatih Vatanspor
12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Hakkarigücü
12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler
12.00 Konak Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük
Eşleşmelerde rövanş mücadeleleri, 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
- Play-out programı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde küme düşecek takımlar da play-out maçlarıyla belli olacak.
A Grubu'nu 8. sırada tamamlayan Dudullu ile B Grubu'nun son 2 sırasındaki Kireçburnu ve Trabzonspor, küme düşmemek için mücadele edecek. Üç takımın lig usulüne göre karşılaşacağı play-out maçlarının programı şöyle:
25 Nisan Salı:
12.00 Trabzonspor-Kireçburnu
29 Nisan Cumartesi:
12.00 Dudullu-Trabzonspor
3 Mayıs Çarşamba:
12.00 Kireçburnu-Dudullu
7 Mayıs Pazar:
12.00 Kireçburnu-Trabzonspor
13 Mayıs Cumartesi:
12.00 Trabzonspor-Dudullu
20 Mayıs Cumartesi:
12.00 Dudullu-Kireçburnu
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıkladığı takvime göre, A Grubu'nu lider bitiren ALG Spor ve B Grubu'nu zirvede tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi, çeyrek finalde mücadele edecek.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sezonun kalanına devam edemeyen Onvo Hatayspor'la play-off'ta eşleşen Fenerbahçe Petrol Ofisi de doğrudan çeyrek finale yükseldi.
25-29 Nisan tarihlerinde oynanacak play-off maçlarının ardından turu geçen takımlar, 3-7 Mayıs tarihlerinde çeyrek final mücadelelerinde boy gösterecek. Yarı final karşılaşmaları ise 13-20 Mayıs'ta oynanacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre gerçekleşecek eşleşmeler sonucunda finale kalan 2 ekip, TFF'nin açıklayacağı tarafsız sahada tek maç üzerinden şampiyonluk mücadelesi verecek.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off maç programı şu şekilde:
25 Nisan Salı:
12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Beşiktaş Vodafone
12.00 Ataşehir Belediyespor-Fatih Vatanspor
12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Hakkarigücü
12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler
12.00 Konak Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük
Eşleşmelerde rövanş mücadeleleri, 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
- Play-out programı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde küme düşecek takımlar da play-out maçlarıyla belli olacak.
A Grubu'nu 8. sırada tamamlayan Dudullu ile B Grubu'nun son 2 sırasındaki Kireçburnu ve Trabzonspor, küme düşmemek için mücadele edecek. Üç takımın lig usulüne göre karşılaşacağı play-out maçlarının programı şöyle:
25 Nisan Salı:
12.00 Trabzonspor-Kireçburnu
29 Nisan Cumartesi:
12.00 Dudullu-Trabzonspor
3 Mayıs Çarşamba:
12.00 Kireçburnu-Dudullu
7 Mayıs Pazar:
12.00 Kireçburnu-Trabzonspor
13 Mayıs Cumartesi:
12.00 Trabzonspor-Dudullu
20 Mayıs Cumartesi:
12.00 Dudullu-Kireçburnu
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