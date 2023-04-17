Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out programı açıklandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off ve play-out müsabaka takvimi belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıkladığı takvime göre, A Grubu'nu lider bitiren ALG Spor ve B Grubu'nu zirvede tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi, çeyrek finalde mücadele edecek.



Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle sezonun kalanına devam edemeyen Onvo Hatayspor'la play-off'ta eşleşen Fenerbahçe Petrol Ofisi de doğrudan çeyrek finale yükseldi.



25-29 Nisan tarihlerinde oynanacak play-off maçlarının ardından turu geçen takımlar, 3-7 Mayıs tarihlerinde çeyrek final mücadelelerinde boy gösterecek. Yarı final karşılaşmaları ise 13-20 Mayıs'ta oynanacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre gerçekleşecek eşleşmeler sonucunda finale kalan 2 ekip, TFF'nin açıklayacağı tarafsız sahada tek maç üzerinden şampiyonluk mücadelesi verecek.



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off maç programı şu şekilde:



25 Nisan Salı:



12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Beşiktaş Vodafone



12.00 Ataşehir Belediyespor-Fatih Vatanspor



12.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Hakkarigücü



12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler



12.00 Konak Belediyespor-Wulfz Fatih Karagümrük



Eşleşmelerde rövanş mücadeleleri, 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.



- Play-out programı



Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde küme düşecek takımlar da play-out maçlarıyla belli olacak.



A Grubu'nu 8. sırada tamamlayan Dudullu ile B Grubu'nun son 2 sırasındaki Kireçburnu ve Trabzonspor, küme düşmemek için mücadele edecek. Üç takımın lig usulüne göre karşılaşacağı play-out maçlarının programı şöyle:



25 Nisan Salı:



12.00 Trabzonspor-Kireçburnu



29 Nisan Cumartesi:



12.00 Dudullu-Trabzonspor



3 Mayıs Çarşamba:



12.00 Kireçburnu-Dudullu



7 Mayıs Pazar:



12.00 Kireçburnu-Trabzonspor



13 Mayıs Cumartesi:



12.00 Trabzonspor-Dudullu



20 Mayıs Cumartesi:



12.00 Dudullu-Kireçburnu





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