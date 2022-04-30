Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde haftanın sonuçları

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları oynandı.

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde haftanın sonuçları
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30 Nisan 2022 15:58
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları oynandı. A ve B Grubu'nda yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Ataşehir Belediyespor: 4-0

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Hatayspor: 2-3

Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş Vodafone: 0-7

Bitexen 1207 Antalyaspor-Fatih Vatanspor: 1-2

Fenerbahçe-Kireçburnu: 10-1

Altay-Kocaeli: 4-0

- B Grubu

Bitexen Adana İdmanyurduspor-Konak Belediyespor: 1-1

Galatasaray Hepsiburada-Trabzonspor: 2-1

Dudullu-Çaykur Rizespor: 2-2

Hakkarigücü-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor: 5-1

Bitexen Sivasspor-Yukatel Kayseri: 0-1

Wulfz Fatih Karagümrük-ALG Spor: 1-0

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