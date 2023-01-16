Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde görünüm

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. hafta geride kaldı.
Ligde yapılan maçların ardından A Grubu'nda ALG Spor, B Grubu'nda ise Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET liderliklerini korudu.
Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. hafta maçlarının sonuçları ve grupların puan durumları şöyle:
- A Grubu
Altay-Onvo Hatayspor: 0-3
Hakkarigücü-Beşiktaş Vodafone: 2-2
ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-0
Dudullu-Fatih Vatanspor: 0-3
Not: Ligden çekildiğini açıklayan Altay'ın 3 puanı silinmiştir.
- B Grubu
Bitexen 1207 Antalyaspor-Trabzonspor: 1-2
Ataşehir Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Kireçburnu: Konuk takım maça çıkmadı
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Konak Belediyespor: 1-0
Galatasaray Petrol Ofisi-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 2-0
Ligde yapılan maçların ardından A Grubu'nda ALG Spor, B Grubu'nda ise Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET liderliklerini korudu.
Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. hafta maçlarının sonuçları ve grupların puan durumları şöyle:
- A Grubu
Altay-Onvo Hatayspor: 0-3
Hakkarigücü-Beşiktaş Vodafone: 2-2
ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-0
Dudullu-Fatih Vatanspor: 0-3
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ALG SPOR
|10
|7
|2
|1
|33
|8
|25
|23
|2.BEŞİKTAŞ VODAFONE
|10
|4
|5
|1
|24
|12
|12
|17
|3.ONVO HATAYSPOR
|10
|5
|2
|3
|18
|14
|4
|17
|4.FATİH VATAN SPOR
|10
|5
|2
|3
|16
|14
|2
|17
|5.HAKKARİGÜCÜ SPOR
|10
|3
|7
|0
|11
|6
|5
|16
|6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|9
|4
|3
|2
|20
|6
|14
|15
|7.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|10
|3
|1
|6
|10
|16
|-6
|10
|8.DUDULLU
|9
|1
|2
|6
|6
|18
|-12
|5
|9.ALTAY
|10
|0
|0
|10
|2
|46
|-44
|-3
- B Grubu
Bitexen 1207 Antalyaspor-Trabzonspor: 1-2
Ataşehir Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Kireçburnu: Konuk takım maça çıkmadı
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Konak Belediyespor: 1-0
Galatasaray Petrol Ofisi-Fenerbahçe Petrol Ofisi: 2-0
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|11
|10
|1
|0
|45
|5
|40
|31
|2.GALATASARAY PETROL OFİSİ
|11
|10
|0
|1
|41
|7
|34
|30
|3.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ
|11
|7
|1
|3
|29
|8
|21
|22
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|10
|4
|4
|2
|19
|10
|9
|16
|5.BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR
|11
|4
|2
|5
|14
|17
|-3
|14
|6.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR
|11
|3
|2
|6
|28
|34
|-6
|11
|7.KONAK BELEDİYESPOR
|11
|3
|2
|6
|14
|21
|-7
|11
|8.TRABZONSPOR
|11
|3
|1
|7
|11
|19
|-8
|10
|9.BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR
|11
|3
|1
|7
|6
|22
|-16
|10
|10.KİREÇBURNU
|10
|0
|0
|10
|8
|72
|-64
|0
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