Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 9. hafta heyecanı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi gruplarında 9. hafta karşılaşmaları çarşamba günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki gruptaki maç programı şöyle:
A Grubu:
12.00 Hatayspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Defne Belediyesi Atatürk)
12.00 Kireçburnu-Fenerbahçe (Çayırbaşı)
12.00 Ataşehir Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Yenisahra)
12.00 Fatih Vatanspor-1207 Antalyaspor (Fatih Mimar Sinan)
14.00 Kocaeli Bayan Futbol Kulübü-Altay (Mehmet Ali Kağıtçı)
14.00 Beşiktaş Vodafone-Amed Sportif Faaliyetler (Gebze Alaettin Kurt)
B Grubu:
12.00 Konak Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurdu (İzmir Atatürk Stadı Yan Saha)
12.00 ALG Spor-Fatih Karagümrük (Gaziantep Batur)
12.00 Trabzonspor-Galatasaray Hepsiburada (Ahmet Suat Özyazıcı)
12.00 Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Bitexen Sivasspor (Vali Nihat Canpolat Sümer Yan Saha)
12.00 Çaykur Rizespor-Dudullu (Şenol Birol Futbol Kompleksi Sahası)
12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Hakkarigücü (Millet Bahçesi 19 Mayıs Suni Çim Saha)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre iki gruptaki maç programı şöyle:
A Grubu:
12.00 Hatayspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Defne Belediyesi Atatürk)
12.00 Kireçburnu-Fenerbahçe (Çayırbaşı)
12.00 Ataşehir Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Yenisahra)
12.00 Fatih Vatanspor-1207 Antalyaspor (Fatih Mimar Sinan)
14.00 Kocaeli Bayan Futbol Kulübü-Altay (Mehmet Ali Kağıtçı)
14.00 Beşiktaş Vodafone-Amed Sportif Faaliyetler (Gebze Alaettin Kurt)
B Grubu:
12.00 Konak Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurdu (İzmir Atatürk Stadı Yan Saha)
12.00 ALG Spor-Fatih Karagümrük (Gaziantep Batur)
12.00 Trabzonspor-Galatasaray Hepsiburada (Ahmet Suat Özyazıcı)
12.00 Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Bitexen Sivasspor (Vali Nihat Canpolat Sümer Yan Saha)
12.00 Çaykur Rizespor-Dudullu (Şenol Birol Futbol Kompleksi Sahası)
12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Hakkarigücü (Millet Bahçesi 19 Mayıs Suni Çim Saha)