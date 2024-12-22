Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13. hafta sona erdi

Fenerbahçe Petrol Ofisi, ilk devreyi lider tamamladı

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 13. hafta sona erdi
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22 Aralık 2024 22:46
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı, 13. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, 12 galibiyet, 1 yenilgi sonucunda topladığı 36 puanla ligde ilk devreyi lider kapattı.

Sezonun 13. haftasındaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve ilk devrenin puan durumu şöyle:


Sonuçlar:

Ligde tamamı bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatih Vatanspor: 0-3

Bornova Hitabspor-Çekmeköy Bilgidoğa: 4-0

Trabzonspor-Ünye Kadın: 5-0

Galatasaray Petrol Ofisi-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-5

Amed Sportif Faaliyetler-Beylerbeyi: 1-1

Beşiktaş United Payment-Hakkarigücü: 3-1

Fenerbahçe Petrol Ofisi-ALG Spor: 3-0

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