Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finali, İzmir'de oynanacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Lig finali, Fenerbahçe ve Fomget arasında 2 Haziran'da İzmir'de oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi finali, İzmir'de oynanacak
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24 Mayıs 2023 20:12
Son güncelleme 24 Mayıs 2023 20:13
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon, 2 Haziran Cuma günü oynanacak play-off finaliyle belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ile Fenerbahçe Petrol Ofisi arasındaki final karşılaşması, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak.

Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

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