Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde final ve üçüncülük maçlarının saatleri değişti

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde 5 Mayıs'ta yapılacak final ve üçüncülük maçlarının saatlerinde değişikliğe gidildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde final ve üçüncülük maçlarının saatleri değişti
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03 Mayıs 2021 16:33
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde 5 Mayıs'ta yapılacak final ve üçüncülük maçlarının saatleri değişti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Fomget Gençlik ve Spor ile ALG Spor arasında 5 Mayıs Çarşamba günü yapılacak üçüncülük müsabakası, saat 14.00'te başlayacak. Mücadele Spor Smart 2 ve Sports TV'den canlı yayımlanacak.

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu'nun şampiyonu ise 5 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00'de Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile Fatih Vatan Spor arasında oynanacak final maçıyla belli olacak. Bu karşılaşma TRT Spor, Spor Smart 2 ve Sports TV'de canlı olarak ekrana gelecek.

Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabakalar seyircisiz oynanacak. Müsabakalarda normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek. Bu bölümde de beraberlik bozulmazsa penaltı vuruşları yapılacak.



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