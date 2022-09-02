Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı İzmir'de

Turkcell Granfondo Serisi'nde ikinci sezonun son yarışı 4 Eylül Pazar günü İzmir'de gerçekleştirilecek.



"Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Pedalla" sloganıyla uzun ve kısa iki parkurda gerçekleştirilecek Turkcell İzmir Granfondo'da kısa parkurda tandem bisikletlerle görme engelli sürücüler de yarışabilecek.



Organizasyonla spora teşvikin artması, çevresel sürdürülebilirlik, obezite ile mücadele, engelli bireylerin toplumda yer alması, atıkların geri dönüşümü gibi katkılarla sürdürülebilirlik farkındalığının yanı sıra bisikletin spor ve sağlık açısından yeri, trafikte bisiklete olan saygınlığı artırma, çevreci bir ulaşım aracı olarak bisiklet kullanımını hayata geçirme gibi konuların önemi vurgulanacak.



Yarış, 4 Eylül Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp aynı yerde sona erecek.





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