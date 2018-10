Turkcell Gelibolu Maratonu heyecanı başlıyor!

Turkcell'in isim sponsorluğunda bu yıl dördüncüsü düzenlenecek, Türkiye'nin 'Barış' temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, 'Barış için Koşuyoruz' sloganıyla 14 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Bugüne kadar 15 binden fazla kişinin katıldığı organizasyonda yine maraton, yarı maraton, 10 km koşusu ve halk koşusu mücadeleleri yapılacak.Turkcell Gelibolu Maratonu'nun en zorlu etabı olan 42 kilometrelik parkur, Morto Koyu'ndaki start noktasından başlayacak. Saat 09.30'da başlayacak yarışta katılımcılar Alçıtepe Köyü'nden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu'ndaki finiş noktasına gelecek. Yarı Maraton ise saat 10.00'da yine Morto Koyu'nda başlayacak. Sporcular, maratondaki parkurunda bir tur atıp finişe gelecek. 10 kilometrelik koşu ise saat 10.45'te aynı noktadan başlayacak. Fransız Anıtı ve Redoubt İngiliz Mezarlığı'ndan geçecek katılımcılar, Morto Koyu'nda yarışı noktalayacak. Büyük katılımın beklendiği halk koşusu ise, saat 11.00'de Morto Koyu'ndan başlayacak ve 5 kilometre uzunluğunda olacak.Turkcell Gelibolu Maratonu'nda toplam ödülü de 100 bin lira olarak belirlendi. Maraton, Yarı Maraton ve 10 Km. Koşuları'nın yanı sıra, 9 yaş kategorisinde ilk 3'e giren kadın ve erkek koşucular ayrı ayrı para ödülüne sahip olacak. Turkcell Maratonların olmazsa olmazlarından Maraton Fuarı be sene de 17 Burda AVM'de yapılırken, 3 günlük fuarda IAAF Çocuk Atletizmi Etkinlikleri ve ücretsiz Evren Can Gündüz Konseri de yapıldı.2018 Troya Yılı'nın en önemli organizasyonlarından biri olan Turkcell Gelibolu Maratonu'nun bu seneki onu konukları ise komedyen Hayrettin ve dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen olacak. İki isim de Gelibolu'nun tarihi atmosferinde koşacaklar.İki sene önce 10 bin fidanını dikimiyle hayata geçirilen Turkcell Barış Ormanı'na, 10 bin fidan daha eklenerek ormandaki ağaç sayısı 30 bine çıkartılacak. Bununla birlikte maratona BiP üzerinden kayıt yaptıran katılımcı sayısı kadar daha fidan Turkcell Barış Ormanı'na eklenecek.Turkcell Gelibolu Maratonu'nun tüm detaylarına ise BiP üzerinden ulaşmak mümkün olacak. Türkiye'nin yerli ve milli iletişim ve yaşam platformu BiP'te açılan Turkcell Gelibolu Maratonu kanalı, Turkcell Gelibolu Maratonu'nun resmi iletişim kanalı olacak. Başta katılımcılar olmak üzere tüm takipçiler, bilgi akışını bu kanal üzerinden takip edebilecekler. Turkcell'in hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu TV+' da canlı yayın ve röportajlarla maraton heyecanını herkese ulaştıracak.Türkiye'nin en sevilen dijital müzik platformu ve yenilikçi teknolojilerle Türkiye'de dijital müziğin kurallarını yeniden yazan fizy ise her zaman olduğu gibi Turkcell Gelibolu Maratonu'na özel yerli ve yabancı müzik listeleri hazırladı.Turkcell Gelibolu Martonu için bu senenin en önemli özelliklerin biri ise Picme Social olacak. Türkiye'de ilk kez 'Picme Social' uygulaması sayesinde maratonda yer alan koşucular, parkurdaki farklı görüntülerinden oluşan kolaj videolarını, maraton sonrası web sitesinden indirerek sosyal medyalarında rahatlıkla paylaşabilecekler.Öte yandan Türkiye'nin dijital seyahat platformu Fulltrip de maratona özel paketler hazırlıyor. Çanakkale seyahat paketlerinin satışı, ulaşım, konaklama rehberli tur paketlerine https://www.fulltrip.com/firsatlar-turkcellgelibolumaratonuturlari adresinden ulaşılabiliyor.