Turkcell Gelibolu Maratonu heyecanı başlıyor!

'Barış için Koşuyoruz' sloganıyla bu sene 4.'sü düzenlenecek olan Turkcell Gelibolu Maratonu'nu 14 Ekim Pazar günü koşulacak. Dünyanın sayılı tematik maratonlarından biri olarak kabul edilen ve bu yıl tüm dünyada kutlanan Troya Yılı'nın en önemli organizasyonu olarak da dikkat çeken Turkcell Gelibolu Maratonu'nda bu sene toplam 100 bin TL ödül dağıtacak.