Turkcell ana sponsorluğundaki Milli Sporcularımız Tokyo Paralimpik Oyunları'nda sahne alıyor

TURKSPORU'un en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonu'nun çatısı altındaki ay-yıldızlı paralimpik sporcularımız, 16. Yaz Paralimpik Oyunları'nda madalya mücadelesine çıkıyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na bağlı 10 disiplinde 26'sı kadın, 31'i erkek, toplam 57 ay-yıldızlı sporcumuz, ülkemizi temsil edecek. Dünyanın en önemli paralimpik spor organizasyonu, 24 Ağustos'ta başlayıp 5 Eylül'deki kapanış töreniyle sona erecek.



Tokyo'da gerçekleştirilecek ve 168 ülkeden 3 bin 600'ün üzerinde sporcunun katılacağı organizasyonda halterde dünya paralimpik tarihine adını yazdıran Nazmiye Muratlı ve masa tenisinde 2016 Rio Paralimpik Oyunları şampiyonu olan Abdullah Öztürk'ün yanı sıra yine Rio'da dördüncü olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız ile yüzmede Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk dikkat çekiyor.



"Sporcularımız her zaman göğsümüzü kabarttı"



Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, para milli sporcuların ülkemize büyük başarılar getirdiklerinin altını çizerek "Sporcularımız azim ve olağanüstü çabalarıyla gerek Paralimpik Oyunları'nda gerek Dünya Şampiyonlarında gerekse de Avrupa şampiyonlarında çok önemli başarılar elde ettik. Sporcularımız her zaman göğsümüzü kabarttılar. Uluslararası arenada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı okutan millilerimizin, Tokyo'daki 2020 Paralimpik Oyunlarında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tam. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



"Paralimpik milli sporcularımızla gurur duyuyoruz"



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar şunları söyledi; "Gerek sosyal sorumluluk projelerimizle gerekse spora desteğimizle hayatın her alanında kimseyi geride bırakmamaya özen gösteriyoruz. Bunun yanında sporun, motive edici ve birleştirici gücünü bilerek, engelli spor branşlarına yıllardır kesintisiz desteğimizi sürdürüyoruz. Şimdi önümüzde heyecanla beklediğimiz Paralimpik Oyunları var. Sporcularımızın, ay-yıldızlı bayrağımızı yine en yüksekte dalgalandıracağına inanıyor ve onlarla gurur duyuyoruz. Turkcell olarak her zaman 'TURKSPORU'na destek vermeye devam edeceğiz"



BRANŞLAR SPORCU SAYISI

Okçuluk 11

Atletizm 2

Atıcılık 9

Yüzme 5

Masa Tenisi 9

Tekerlekli Sandalye Tenis 1

Tekerlekli Sandalye Basketbol 12

Tekerlekli Sandalye Eskrim 1

Halter 5

Badminton 2