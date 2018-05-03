Türk yapımı "The Dark Inside Me" oyununun ile trailerı yayınlandı

Sistem gereksinimli düşük olan oyun böylelikle her kitleye hitap edebilecek. Oyunun ücretli mi ücretsiz mi olacağı ise henüz belirlenmemiş.



Gelin hep birlikte yerli oyun The Dark Inside Me'nin trailer'ına bakalım;





Yayıncı ve geliştiricisi Akçay Karaazmak olan yerli yapı psikolojik korku oyunu olan The Dark Insıde Me'nin ilk trailerı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.Gerilim korku türünde tek oyunculu oyunun çıkış tarihi 6 Haziran olarak belirlenmiş.