Türk voleybolunda 'çifte Zafer Bayramı' heyecanı

Türk voleybolu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağı yarın kadın ve erkeklerde Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşayacak.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı gün Belçika'nın başkenti Brüksel'deki çeyrek final mücadelesinde son 4 takım arasına kalmak için Polonya ile karşı karşıya gelecek.



A Milli Erkek Voleybol Takımı ise CEV Avrupa Şampiyonası'nın D Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'ya karşı İsrail'in Tel Aviv kentinde parkeye çıkacak.



Üstündağ: "Zafer Bayramı'nı halkımız için daha anlamlı kılmak istiyoruz"



Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Yarın alacağımız çifte zaferle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı halkımız için daha anlamlı kılmak istiyoruz." dedi.



"Filenin Sultanları"nın Milletler Ligi'ni kazanarak ülkeler sıralamasında 1 numaraya yükseldiğini ve Türk voleybolunun hayallerinden birini gerçekleştirdiğini vurgulayan Üstündağ, "Hayallerimizden biri de Avrupa şampiyonluğu ve bu yolda ciddiyetle mücadele ederek adım adım yürüyoruz. Umarım sonu mutluluk olur." diye konuştu.



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın rakibinin her geçilen turda zorlaştığına vurgu yapan Üstündağ, şöyle devam etti:



"Bu çok doğal. Güçlüler mutlu sona doğru emin adımlarla ilerler ve biz de o güçlüler arasındayız. Voleybolda hedef ülke haline geldik. Bu bizi daha iyiyi yapma adına motive ediyor. Emin adımlarla ilerliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda daha önce 2 kez final oynadık. Finalimiz 2 tane var ama şampiyonluğumuz, altınımız yok. Milletler Ligi'nde de böyleydi ama bu eksiğimizi tamamladık. Şimdi Avrupa şampiyonluğuna sıra geldi."



Filenin Efeleri'nde hedef; "Roma"



A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası macerasının ise yarın İsrail'de oynanacak Fransa maçıyla başlayacağına dikkati çeken Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'nin erkek voleybolunda da emin adımlarla üst sıralara doğru yükseldiğini dile getirdi.



"Filenin Efeleri"nin de Avrupa Şampiyonası'nda son noktaya kadar ilerleyeceğine inandığını aktaran Üstündağ, sözlerini şöyle tamamladı:



"Efelerimizin Avrupa Şampiyonası macerası da sonuna kadar devam edecektir. Buna inancım tam. Kadınlarda şampiyon Brüksel'de, erkeklerde ise Roma'da belli olacak. Hedef Roma. Efelerimiz, Roma'nın o muhteşem ortamında kendilerini bütün dünyaya gösterecek ve inanıyorum ki kürsüde yer alacak. Voleybol halkımızı mutlu ediyor. Bunu hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Önceliğimiz yarın oynayacağımız iki maç. Alacağımız çifte zaferle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı halkımız için daha anlamlı kılmak istiyoruz."







