Voleybol, Türk sporunun Avrupa'daki yüz akı olmaya devam ediyor. Bu sezon yine oldukça iddialı takımlar kurulan Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde boy gösteren 7 temsilcimiz yoluna Türkiye'de olduğu gibi Avrupa'da da kayıpsız şekilde devam ediyor. Avrupa arenasında bulunan 3 (Şampiyonlar Ligi, CEV, Challenge) kupada da hem bayanlarda hem de erkeklerde yoluna devam eden tek ülke Türkiye.Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'nu 6'da 6 ile kayıpsız lider bitiren VakıfBank ve aynı grupta yer alıp 2 yenilgisini de sadece sarı-siyahlılardan alan G.Saray adlarını son 6 turuna yazdırdılar. Erkeklerde ise Halkbank, B Grubu'ndaki 3 galibiyetle son 12 turu biletini almayı başardı.2 numaralı organizasyon olan CEV'de Eczacıbaşı VitrA, Yenisei Krasnoyarsk'ı 2 karşılaşmada da devirerek yarı finale çıktı. Erkeklerde de Ziraat Bankası, Lindemans Aalst'ı devre dışı bırakarak adını son 4 takım arasına yazdırmayı bildi.Challenge Kupası'nda da durum farklı değil. Bu organizasyonda 2 kez zafere ulaşan Bursa B.Şehir Bld. Bayan Voleybol Takımı, Hermes Oostende'ye 2 müsabada set dahi vermeden yarı finale çıktı. Erkeklerde de Maliye Piyango, Montana'yı rahat geçerek son 4'te İtalyan Bunge Ravenna ile eşleşti.Voleybol Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Türk takımlarının rakipleri bugün belli olacak. 6'lı play-off turunda G.Saray ve VakıfBank, erkeklerde ise Halkbank'ın 12'li play-off'a katılacağı organizasyon CEV'in Lüksemburg'da bulunan merkez ofisinde 14.00'te gerçekleştirilecek.