Türk ve Azerbaycanlı para tekvandocular, Tokyo Paralimpik Oyunları'na birlikte hazırlanıyor

Tokyo'da 24 Ağustos'ta başlayacak oyunlar öncesinde Manisa'da kampa giren Türkiye ve Azerbaycan'ın para tekvando milli takımları, büyük bir uyum içinde hazırlıklarını sürdürüyor.



Türkiye'den 6, Azerbaycan'dan 4 sporcunun yer aldığı milli takım kampında sporcular arasındaki iş birliği dikkati çekiyor.



Azerbaycan Para Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörü Ferid Tagizade, deneyimli para tekvandoculara sahip Türk Milli Takımı ile kamp yaptıkları için oldukça şanslı olduklarını belirterek, Türkiye Tekvando Federasyonu yetkililerine teşekkür etti.



Tagizade, geçirdikleri kamp sayesinde oyunlardan madalya ile dönmeyi umduklarını dile getirerek, "İnşallah Türk Milli Takımı ile yaptığımız bu kamp, madalya almamızda bize büyük katkı verir. Biz Türkiye ve Azerbaycan ayrı devlet olsak da bir milletiz. Türkiye'nin uğuru bizim uğurumuz, bizim uğurumuz Türkiye'nin uğuru." ifadelerini kullandı.



Azerbaycanlı sporculardan Ebulfez Abuzerli de uyumlu ve ciddi bir şekilde oyunlara hazırlandıklarını dile getirerek, "Soydaşlarımızla birlikte böyle büyük bir organizasyona hazırlanmak bizim için bir gurur. Biz Türkiye'de kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Yabancılık çekmiyoruz, burada her şey çok güzel." diye konuştu.



Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Budak da Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlanan her iki ülkeden sporcular arasında büyük bir uyum yakaladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"İki devlet tek millet dediğimiz kardeşlerimizle beraber Tokyo Paralimpik Oyunlarına hazırlanıyoruz. Bunun gururunu ve onuru yaşıyoruz. Burada arkadaşlarımızın genel anlamda bütün isteklerini karşılıyoruz, rahat etmelerini sağlıyoruz. İnşallah bize Tokyo'dan altın madalya ile geri dönecekler. Hepsi birlikteler, yemekleri beraber yiyorlar, birlikte antrenman yapıyorlar. Bir sinerji var aralarında. Biz de misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz."



Türkiye Para Tekvando Milli Takım Teknik Direktörü İlhan Aşkın da her iki ülkeden sporcuların aralarında kaynaşmayı sağladığını, rakip gibi değil, dostça oyunlara hazırlandığını ifade etti.