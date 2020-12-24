Türk ve Azerbaycanlı kadın judocular, Ankara'da ortak kamp yapıyor

Türk ve Azerbaycanlı kadın judocular, Ankara'da ortak çalışma kampında bir araya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türk ve Azerbaycanlı kadın judocular, Ankara'da ortak kamp yapıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2020 13:40
Türkiye ve Azerbaycan Kadın Judo Milli Takımlarının ortak kampı Ankara'da başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Azerbaycanlı kadın judocular, ortak çalışma kampında bir araya geldi.

Eryaman'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde süren antrenmanlar, 30 Aralık'a kadar devam edecek.

Ümit ve genç milliler ile Azerbaycanlı olimpik kadın judocular, günde çift antrenman gerçekleştiriyor.

Kondisyon ve randori ağırlıklı ortak çalışmanın sona ermesinin ardından Azerbaycan Olimpik Kadın Takımı, Doha'da 2021 yılının ilk organizasyonu olan masterler müsabakalarına katılacak.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için