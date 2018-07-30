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Türk tenisinin yeni umudu: Melisa Ercan!

Almanya'da yapılan 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası'nda, Türk sporcu Melisa Ercan, sadece 4 oyun kaybederek kupaya uzandı.

Kaynak: AA
Türk tenisinin yeni umudu: Melisa Ercan!
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30 Temmuz 2018 14:22
Türk sporcu Melisa Ercan, 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası'nda sadece 4 oyun kaybederek şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Waiblingen kentinde düzenlenen turnuvada korta çıkan 12 yaşındaki Melisa Ercan, rakiplerine set şansı tanımadı.

Hiçbir maçta rakiplerine birden fazla oyun vermeyen genç tenisçi, turnuvadaki performansıyla göz doldurdu.

Melisa, ilk turdan itibaren sırasıyla iki Alman ile Rumen, Büyük Britanyalı ve Rus rakiplerini turnuvanın dışına iterek çıktığı finalde Kanadalı Viktoria Mboko'yu 6-0 ve 6-1'lik setlerle yenmeyi başardı.
Toprak kortta düzenlenen organizasyonda Melisa, hafta boyunca sadece 4 oyun kaybederek kupaya uzandı. Melisa, böylece katıldığı son üç 14 Yaş Altı Avrupa Tenis Turnuvası'nda mutlu sona ulaştı.

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